JUHTKIRI Taastuvenergiadogmad ja kallis elekter

Postimees toetab saja protsendi eesmärgist loobumist. Vastava seaduse muutmine riigikogus saab kindlasti vajalikud hääled ja see lisab veelgi kindlust, et seda on vaja teha – täpselt samamoodi, nagu oli vaja muuta põhiseadust, et Venemaa kodanikud ei saaks Eestis valida.

Samas ei ole ambitsioonikad eesmärgid iseenesest halvad. Eelmisel aastal toodeti Eestis taastuvelektrit 41,7 protsenti tarbimisest ja võib vabalt olla, et ilma ambitsioonika eesmärgita poleks selleni jõutud. Ja taastuvenergia on vajalik, sest vabanedes sõltuvusest fossiilsetest kütustest, vabanetakse ühtlasi sõltuvusest Venemaast. Ärme unusta, et Euroopa Liit ostab ikka veel Venemaalt gaasi.

Kuid halb on see, kui eesmärkidest saavad dogmad, mis summutavad juba eos igasugused vastuhääled. Taastuvenergia-eesmärgiga oli just see juhtumas.

Seepärast tuleb valitsust tunnustada, et ta on julgenud kahtlused välja öelda ja asunud ebareaalset kurssi korrigeerima.

Hea on ka see, et energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond) on selgelt välja öelnud, et prioriteet on tuumaenergia. Me võime jäädagi ideaalset energiatootmist otsima ja seda mitte leida, sest seda pole lihtsalt olemas. Kõike arvestades on tuumajaam meile halbadest variantidest kõige vähem halb.