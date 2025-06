AEGRUUM Kuhu kadus Eesti tehnikamuuseum?

Mis on tehnika­muuseum ja millega see tegeleb? ­Küllap võib ­sellele mitut moodi vastata, kuid muuhulgas on tegemist (mälu)asutusega, mis kogub, eksponeerib ja seletab tehnikapärandit ning tutvustab tehnika arenguga seotud olulisi inimesi, leiutisi ja võimalikke tulevikusuundi.

Selliseid muuseume on enamikus Euroopa riikides, kõige lähem neist on Helsingis. Eestis ei ole aga tehnikakultuuri järjepidevuse säilitamiseks selleks vajaliku institutsiooni rajamine seni veel õnnestunud – mitmest katsest hoolimata. Miks siis nii, kui see on noortes tehnikahuvi kasvatamiseks vajalik ja olemas on ka tulihingelised asutajad?