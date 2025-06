AK FOOKUS Oi külad, oi kõrtsid… Tuhandepäise maakõrtside võrgustiku hiilgeaeg ja hääbumise lugu

Ajaleht Hääl kirjeldas 1907. aastal Kuressaare lähedal olevaid Kuke ja Masa kõrtsi, kus peatus alati palju öömajalisi: «Mõlemad on väga mustas olekus, õhk on päeval halb. Öist õhku Masal, kui toas öömajalised on, ei jõua kirjeldada. See käib üle mõistuse, üle kõige pahema ettekujutuse. Kõik põrandad ja narid on mustuses, muidugi ka haiguse idudega täidetud, seal peab inimene oma tervist rikkuma, puhtaid riideid määrima ja hommikul selle eest ka maksma. Voodis on aga paha lõhnaga madrats, põhu kott, pisielukaid täis. Läbi laudseina pragude tungib hirmus õhk sisse ja on kuulda kõiksugu ropud kõned, mis nõrgematele naisterahvastele minestuse peale toob.»