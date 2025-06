Taanis võetakse aluseks oodatav eluiga vanuses 60 ning lähtutakse sellest, et sünnikohordi ehk samal aastal sündinud inimeste keskmine oodatav eluiga (meeste ja naiste kaalumata keskmine) pensionieas oleks 14,5 aastat. See tähendab, et kõik eluea pikenemisel lisanduvad kuud ja aastad pikendavad edaspidi tööiga, mitte pensionipõlve.