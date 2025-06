MARILIN VAKSMAN Valge laeva ootus või süsteemne lõhkumine? Rehabilitatsioonireformi varjuküljed

Teaduspõhine, aga inimkauge?

Vajadus tugevdada tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostööd on eesmärk, mida toetab nii poliitiline retoorika kui ka rahvusvaheline praktika. Näiteks Maailma Terviseorganisatsioon WHO on rõhutanud integreeritud teenuste vajadust, mis lähtub inimese terviklikust heaolust, mitte asutuse loogikast. Eesti Tervise Arengu Instituut on samuti välja toonud, et vaja on paremat koordineeritust ja tõhusamat koostööd. Kõik see kõlab veenvalt, aga pealiskaudne optimism varjab tänast tegelikkust.

«Teenuseosutajatele öeldakse, et reform tuleb, kuid üleminekuaastate rahastus- ja suunamissüsteemid on lahtised.»

Süsteem, mida püütakse reformida, ei ole tühi ega olematu. Eestis toimib juba üle 20 aasta sotsiaalne rehabilitatsioonisüsteem, mis teenindab üle 11 000 inimese aastas ligi 2000 spetsialisti kaasabil. See on hajus, paindlik ja kogukondades juurdunud võrgustik – selline, mida mitmed riigid alles soovivad luua (vt näiteks Pfaff & Hudon, Integrated Care Systems, 2022).

Professionaalne kapital, keda ei kaasata

Teaduskirjanduses on korduvalt rõhutatud, et sotsiaal- ja tervishoiureformides on üks suuremaid riske professionaalse kogemusteadmuse marginaliseerimine (Eraut, Non-formal learning and tacit knowledge, 2004). Seda näeme praegu Eestis: olemasolev rehabilitatsioonivõrgustik ja sealne pädevus ei ole reformi kavandamisel süsteemselt kaasatud. Meid ei ole kaasatud, kuigi oleme need, kes teavad, millised on lapsevanema, kroonilise haigusega inimese või vaimse tervise raskustega inimese tegelikud vajadused.