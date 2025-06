Kui usaldus riigi ja õiguse vastu mureneb, ei jää sellest puutumata meist keegi. Mitte ainult need, kelle elu on rikutud. Ka sina, mina, meie kõik – sest praegu on see keegi teine, tulevikus võid see olla sina, kirjutab riigikogu liige ja endine justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond).