ERKI SAVISAAR Tundub, et olen astunud ühe poliitiku konnasilmale

Kui ma Vinni jõudsin, töötas minu peale politseisse kaevanud Vinni vallavolinik Arnu Lippasaar spordikeskuse juhina. Spordikeskus täidab kogukonnaelus tähtsat rolli, sest Vinni vald on heaks kasvulavaks kehakultuuri harrastajatele, kellest mitmed on saavutanud rahvusvaheliselt kõrgeid kohti.

See, et politsei reageeris kaebusele menetluse algatamisega, on loogiline, sest tegemist on seadusliku vahendiga asjaolude selgitamiseks. Menetluse alustamine ei tähenda kellegi süüd või süütust, vaid asjaolude kindlaks tegemist.