Martin Hallik Kes tahab kaitsta Eestit?

Kaitsetahe ja võitlustahe on kaks erinevat asja. Esimese puhul on valmisolek osutada vastupanu vaenlasele üldiselt, teine on reaalne valmisolek osaleda lahingus. Kaitsetahet hinnatakse küsitlustega ja seda saab mõõta. Täna on ca 62 protsenti Eesti elanikest valmis Eestit kaitsma. 12 protsenti Eesti elanikest on valmis osalema sõjalises kaitsetegevuses [i] ehk neil on küsitluse järgi võitlustahe. Võitlustahte mõõtmine on oluliselt raskem. Tihti ei tea inimene isegi, mida ta teeb olukorras, kus tema elule on tegelik oht. Vähesed on seda reaalselt kogenud. Mis mõjutab katsetahet ja kuidas see saaks olla suurem?