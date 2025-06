E-valimisi sellisel kujul pole mitte üheski OSCE riigis. Mitmes riigis on püütud sisse viia rohkem või vähem sarnast ID-kaardi süsteemi, kuid avalikkuse survel on need katsed katki jäänud. E-hääletamine on samuti kõikjal arutelu tasemele jäänud.

Ühest küljest on see uhke. Eesti näitab maailmale, milline võiks olla tulevik. Teisalt peituvad siin aga ka ohud. Maailmas ainulaadne olemine ei pruugi olla alati märk eesrindlikkusest, vaid hoopis sellest, et ehk on millegagi eksitud. Tehnoloogiline lahendus on üks asi, kuid sama oluline on ka see, kas inimesed seda lõpuks ikkagi usaldavad.