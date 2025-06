Telefoniäpid. Pilt on illustratiivne.

Vabariigi valimiskomisjon otsustas, et sügisestel valimistel veel mobiiliga hääletada ei saa, kuigi Riigi Infosüsteemi Ameti kinnitusel on rakendus töökindel ja testkasutajate tagasiside oli positiivne. Kas valimiskomisjoni ettevaatlikkus on põhjendatud?