Venemaale on Iraani nõrkus ja võimalik islamivõimu langemine selgelt kahjulik. Selle asemel, et osaleda Iisraeli kimbutamises ÜRO hääletustel ja konverentsidel, on ka Eestis põhjust mõelda, et Iraani terrorismi- ja tuumavõimekuse mahavõtmine on kasulik kõigile rahulikele ja vabadust armastavatele inimestele maailmas, sealhulgas Ukrainale, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Marti Aavik.