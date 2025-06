Muuhulgas on raporti kohaselt endiselt ebaselge, kuidas rakendatakse internetihääletuse kontekstis valimispõhimõtteid nagu valimiste ühetaolisus, salajasus ja valimisvabadus. Samuti juhitakse tähelepanu, et seaduses pole piisavalt selgelt määratletud valimiste kontrollitavust ega seda, kuidas tagada hääletuse pettusekindlus.

Selle taustal väärib märkimist, et alles hiljuti tunnistas Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 9. juuni istungil valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, et ei temal ega valimisteenistusel pole ühtegi tõendit, et 2023. aasta riigikogu valimisi ei võltsitud või et auditeerimist oleks teostatud. Teisisõnu, saime teada, et valimispettus oli tehniliselt võimalik ja pole võimalik tõestada, et pettust ei olnud.