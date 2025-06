Oma ettekandes tõdesin, et ligi pool kohtule esitatud kaebustest ei ole üldse saanud mitte mingisugust sisulist tähelepanu, sest kaebust ei ole suudetud esitada kas õigel ajal või kaebaja ei ole kohtu arvates selgitanud piisavalt seda, kuidas see puudutab mitte valimiskorraldust üldiselt, vaid kuidas see puudutab teda konkreetselt. Ometigi on riigikohtu ette toodud üsnagi tõsiseid ja kaalumist väärivaid kahtluseid.

Näiteks ühes kaebuses, kus vaidlustati e-häälte ülelugemist ja e-häälte vastavust õigusaktidele, jäi asi sisulise lahendita, kuna kaebaja ei toonud kohtu arvates piisavalt välja seda, kuidas see asi konkreetselt teda puudutab. Mina mõistan riigikohtu seisukohta nii, et kui näiteks naabri häält on võltsitud, siis on see naabri mure, mitte minu mure, olgugi et hääletustulemused ja minu hääle mõju sõltub sellest otse.