Lühidalt võib peamise sõnumi kokku võtta nii, et Iraanil on võimalik loobuda tuumarelvast iseseisvalt või kaotada oma sõjalised võimed rünnakutes nende vastu.

USA president üritas samas veenda Iraani, et ta ei võta enam initsiatiive läbirääkimiste alustamiseks. Venemaale ja Hiina RV-le peaks olema kohale jõudnud et taktikaliste manöövritega ei ole enam võimalik Iisraeli ja USA-d ära petta. Mõlemad on asunud oma kodanikke ja saatkonna personali Iraanist evakueerima. Iraan peaks taipama, et tema aastakümnetega loodud võimekused hävitatakse lähemate nädalate jooksul ning risk USA sekkumiseks kasvab. Näis, kas Venemaa või Hiina RV üritavad mingil moel jõulisemalt Iraani toetada ning USA-d šantažeerida.