Marek Strandberg Hüppame, loomulikult hüppame – aga kuhu?

Tehisarust, selle tekitamisest ja kasutamisest on saanud väga popp teema. Nii popp, et Eesti koolide ja laste tulevikku ei kujutata selleta ette. Juba on käima tõmmatud tehisaruhüppe sihtasutus ja nende äsja paika pandud tegevjuht räägib innukalt sellest, kuidas juba sügisest on koolides käimas tehisaru õpetamine, kasutamine ja kes teab mis veel. Ka kummardamine, küsib päevakommentaaris teadus- ja tehnoloogiatoimetuse juhataja Marek Strandberg.