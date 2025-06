LAURI KONI Suur äri ja rohepesu, mille tarbja on sunnitud kinni maksma

Kujutage ette olukorda, kus väliürituse toitlustaja, kes on investeerinud omaenda korduvkasutatavatesse nõudesse, jäetakse ürituselt kõrvale, sest tema nõud ei pärine «õigest» rendiettevõttest. See ei olegi kujutlus – see on Eesti tegelikkus, kirjutab Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (EERK) juhatuse liige Lauri Koni.