MIS MEIST SAAB? Peeter Oja: «Venemaa jälk propaganda reedabki nad.»

Saatejuht Mart Normet uurib alustuseks, kas analoogia põhjal võiks ka kodanik Peeter Ojast president saada. Imetledes oma Ukraina ametivenna võimekust, arvab Peeter Oja, et valimisi võita polekski vast nii raske, aga kõik see, mis Volodõmõr Zelenskõi valimisvõidule kuue aasta jooksul järgnenud on, poleks Ojale jõukohane. «See on müstiline, kuidas inimene on võimeline sellise surve all nii pikalt elama,» imestab Oja tema riigimehelikkust.