RAINER SAKS Zelenskõi avaldas Putini plaani Ukrainast küüditatud lastega

Ukraina presidendi sõnul, ei saa sellise ettepanekuga nõustuda. Näib, et Venemaa on valmistanud ette inforünnakuid sõjavangide vahetuse teemal ning Ukraina valitsus üritab seda ennetavalt tõrjuda.

Ukraina president osaleb külalisena G7 tippkohtumisel ja toimub ka tema kohtumine USA presidendiga. Ukraina presidendi sõnul soovib ta rääkida USA presidendiga võimaluse üle osta USA-lt relvastust. USA presidendi eelhoiak väljendub tema eile taas korratud lauses, et Venemaa kallaletung Ukrainale oleks ära jäänud, kui Venemaad ei oleks G8 liikmete hulgast välja visatud. USA president tegi veel lisaks avalduse, et on Venemaa vastased uued ettevalmistatud sanktsioonid edasi lükanud, kuna loodab peatselt näha sõjategevuse peatumist Ukrainas. Sellised avaldused tagavad liikumise vastupidises suunas. Kohtumise tulemust ei ole mingit mõtet üritada ette aimata.