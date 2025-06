JUHTKIRI Valus meeldetuletus minevikust

17. juuni 1940 märgib ühtlasi katkestust Eesti Vabariigi iseseisvuses de facto. Kuid mitte de jure – läbi poole sajandi kandsid Eesti Vabariigi ideed eksiilvalitsused ja meie välis­esindused ning seega oli 1991. aastal Eesti Vabariigi taastamine ainuvõimalik samm. Taastamine tähendas ühtlasi, et Nõukogude okupatsiooni ebaseaduslikkus kirjutati ka meie seadustesse: Eesti passi said need, kes või kelle (vana)vanemad olid sündinud Eestis enne 17. juunit. Kodakondsuse nullvariant läbi ei läinud. Nõukogude okupatsiooni ebaseaduslikkus tähendas ka, et okupatsiooni ajal vara kaotanud said selle kas tagasi või selle eest kompensatsiooni. 17. juuni 1940 on ühtlasi traagiline tähtpäev ja samas meeldetuletus, et iseseisvus pole midagi enesestmõistetavat.