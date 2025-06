Juku-Kalle Raid ja Archibald Kald Eesti põhiseadus 105: tegelikult võiks see olla vaba päev

Juunikuu on täis mitmeid nii toredaid kui ka kurbi ajaloolisi tähtpäevasid. On meil ju võidupüha ja jaanipäev, kus saame pikalt veeta ööd ägedas seltskonnas hea ja paremaga, aga ka meenutada leinapäeval kurbusega oma esivanemate saatust. Siiski on sellel kuul Eesti Vabariigi jaoks seotud mitu tähtpäeva, millest ühel on kolmekohaline iga juba saavutatud. Nimelt möödus 15. juunil sellel aastal 105 aastat Eesti Vabariigi I põhiseaduse vastuvõtmisest Toompea lossi valges saalis. See dokument on meie demokraatia aluseks, mis on andnud meile võimaluse olla omal maal peremehed enda kehtestatud reeglitega. Siinkohal ongi paslik sellele olulisele otsusele järele vaadata ning meenutada, kuidas asi tegelikult toimus.