Mis seob Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid ja näitlejat Peeter Ojat? Muidugi nende eriala – mõlemad on näitleja ja koomikuna meelelahutustööstuses kuulsust kogunud. Saatejuht Mart Normet uurib, kas analoogia põhjal võiks ka kodanik Peeter Ojast president saada. Imetledes oma Ukraina ametivenna võimekust, arvab Peeter Oja, et üks asi on valimiste võitmine, aga teine asi see tohutu surve ja vastutus, mis Volodõmõr Zelenskõi valimisvõidule kuue aasta jooksul järgnenud on.