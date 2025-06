Hannes Sarv Klimatoloog Judith Curry: kliimateadusest on saanud pseudoteadus

​«Teadusrahastus, teie palgatõus ja teie professoristaatus sõltuvad nõustumisest konsensusega. Ülikoolides peavad kõik tantsima sama trummi saatel, kui tahavad professionaalset tunnustust või ametikõrgendust,» kirjeldab USA maineka Georgia tehnoloogiainstituudi emeriitprofessor dr Judith Curry kliimateaduse seisu viimastel aastatel. Sellisest survest hoolimata mingit konsensust või kliimateadlaste üksmeelt ei eksisteeri. Kõige olulisema tähtsusega küsimustes, nagu ka see, kui suur osa planeedi tänasest soojenemisest on inimtekkeline ja kui suur osa looduslik, käib Curry sõnul tohutu arutelu. Samal ajal on aga mitmed laialt levitatavad väited, nagu see, et kliimakriisi tõttu on meil rohkem ekstreemseid ilmaolusid, lihtsalt valed. Raske on Curry sõnul põhjendada ka väidet, et paarikraadine soojenemine üldse kuidagi ohtlik oleks.