RAINER SAKS Ukraina andis Venemaale järgmise alandava hoobi Poola ja Leedu lähedal

Poola ja Leedu vahel asuvas Kaliningradi eksklaavis ei ole varem taolisi rünnakuid olnud. Nüüd võib öelda, et Ukraina on korraldanud rünnakuid Venemaa sõjalisele infrastruktuurile alates Kaliningradist läänes kuni Vladivostokini idas. Fotol Ukraina rünnak elektritaristule Venemaal Belgorodis 2022. aastal. Foto on illustratiivne.

Foto: STRINGER / AFP / Scanpix