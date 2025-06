JUHTKIRI Tuli on süttinud!

Üldlaulupidu pole lihtsalt suur kontsert ega festival – see on meie rahvusliku vaimu selge väljendus, see näitab, kuidas väike rahvas suudab koos seista ja suurelt laulda isegi siis, kui ajad on rasked. Laulupeod on alati olnud eesti rahvast ühendav sündmus, nii erinevate põlvkondade kui ka erinevate elualade inimeste kokku tooja. Kuigi võõrvõimud püüdsid laulupidusid enda huvides ära kasutada, see neil kuigivõrd ei õnnestunud. Kasvas ju laulupeotraditsioonist välja 1988. aasta laulev revolutsioon.