JÜRI KOTŠINEV Kelle käes on Ukraina rahu võtmed tegelikult?

Arvan omalt poolt lisaks väga paljude arvajate seisukohtadele, et Vene-Ukraina sõja lõpetamise ja rahu sõlmimise võtmed on Hiina käes. Rahu sõdivate poolte vahel saab võimalikuks alles siis, kui selles lepivad omavahel kokku Hinna ja USA. Ainult Hiina suudaks ohjata Venemaa sõjategevust Ukraina vastu. Hiina on huvitatud rahust Euroopas, kuna ebaturvaline olukord Euroopas teeb eurooplased sõltuvaks USA arvatavast kaitsest Venemaa vastu. Hiina ei soovi aga Euroopa sõltuvust USA-st, kuna tahab Euroopa Liiduga suhelda ja kaubelda otse, ilma USA sekkumiseta Euroopa asjadesse rahugaranteerija rollis. Hiina on suurim USA konkurent ning tahab olla sellel rindel olukorras, kus USA ei ole liitlassuhetes Euroopa Liiduga. Selles olukorras soovib Hiina sõlmida USA-ga kokkuleppe Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamise suhtes, kahandamaks USA mõju Euroopale.