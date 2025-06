Need ei ole lihtsalt numbrid. Iga numbri taga on kellegi lähedane ning hetk, mil liikluses tehtud otsus tõi kaasa pöördumatud tagajärjed. Nii elektritõukeratas kui jalgratas on muutunud laste ja noorte igapäevasteks liikumisvahenditeks, ent nende juhtimine ei tähenda ainult pedaalimist või gaasi vajutamist. See eeldab oskusi, teadlikkust ja valikute tegemise võimet.