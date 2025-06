RAINER SAKS Venemaa on pärast Iisraeli rünnakut keerulises olukorras

President ning teised ametnikud üritavad veel Iraani veenda, et on olemas võimalus istuda läbirääkimiste laua taha. Israeli kommunikatsioon ei jäta kahtlust, et nad on valmis ründama pidevalt pikema aja vältel, kuni nende hinnangul on eksistentsiaalne oht Israelile kadunud. Iraan kindlasti vähemalt lähemal ajal läbirääkimistega ei nõustu ning Iraani president Masoud Pezeshkian ning kõrgem usujuht ajatolla Ali Khamenei teatasid otsusest alustada vasturünnakuga, mille eesmärk on Israel hävitada.