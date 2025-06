JUHTKIRI Hoop Venemaa liitlasele

Reede öösel ründas Iisrael umbes 200 hävituslennukiga Iraani tuumaprogrammi peamisi rajatisi, tappes riigi kolm kõrget sõjaväelast ja mitu tuumateadlast. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et löök polnud ühekordne, vaid rünnakud Iraani vastu jätkuvad. Iraan on vastanud 100 drooni saatmisega Iisraeli pihta.

On selge, et Iisraeli rünnaku näol on tegemist Iisraeli-Iraani kauaaegse konflikti järsu eskalatsiooniga. Kuid ilmselt olid Iisraeli luurel andmed, mis lubasid oletada, et Iraan on tuumapommi saamisele väga lähedal. See oleks Iisraelile ohtlik, sest ajatollade režiim vaenab Iisraeli eksistentsi nagu ka terrorirühmitus Hamas.

Kunagise Iisraeli peaministri Menachem Begini järgi nime saanud Begini doktriin ütleb, et Iisrael võib anda ennetava löögi, kui küsimuse all on riigi ellujäämine. Ka varem on Iisrael nii teinud, andes just Begini ajal 1981. aastal löögi Osiraki tuumareaktorile Iraagis või ka 2007. aastal Süüria tuumareaktorile.

Ehkki tegemist on kahtlemata eskalatsiooniga Lähis-Idas, on küsimus eskalatsiooni määras. Ehk kas puhkeb Lähis-Idas täiemahuline sõda Iisraeli ja Iraani vahel ning kas sellesse sekkuvad ka teised riigid. Eskalatsiooni määrast sõltub ka see, kui palju või kas üldse saab konfliktist kasu Venemaa. Kui sõda Lähis-Ida jääb kestma kauemaks, väheneb lääne tähelepanu Ukrainale. Ka tõusnud naftahind toob Kremlile lisatulu.