ANNELI UFFERT Kogukondlik ennetus külamajade toel: inimkeskne lahendus vananevale Eestile

Eesti külade ja väiksemate asulate taristusse on aastate jooksul investeeritud miljoneid eurosid – sh LEADER-programmide ja kohalike omavalitsuste toel. Paljud külamajad on soojad, ligipääsetavad ja tehniliselt varustatud, kuid seisavad tööpäeviti suure osa ajast kasutamata. Just nende hoonete potentsiaali rakendamine kogukondliku ennetustöö toetuseks võiks olla järgmine sisuline samm sotsiaalpoliitikas.