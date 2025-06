NÄDALA NÄGU Parteibroilerist sai kõigile üllatuseks tähtede maaletooja

Kui 2019. aastal Riho Rõõmuse lepingut Lauluväljaku SA juhi kohale ei pikendatud ja ametisse sai Urmo Saareoja, oli kõversuiseid kommenteerijaid palju. Edgar Savisaare kannupoisiks ja parteibroileriks tituleeritud mehest ei oodatud, et ta juhina hakkama saab. Keskerakondlik Tallinna võim tugines volikogus napile enamusele ning vastaspoole ülehüppamist kardeti neilt, kes olid rahulolematud oma töö ja positsiooniga. Aga just sellisena Saareoja mäletatakse. Kuna tolleks ajaks oli Lauluväljaku SA nõukogu täielikult komplekteeritud keskerakondlike parteisõduritega, kujunes uue juhi konkursi tulemus ettearvatavaks.

Vastu ootusi on aga Urmo Saareoja oma tööga väga hästi hakkama saanud. Kriitikutel ei olnud siis ilmselt teada tema esimesed kogemused lauluväljakult, kui ta kooliõpilasena tegi tööd Õllesummeri turvateenistuse staabis. Tollest ajast mäletatakse teda väga initsiatiivika ja kohusetundliku noormehena, kelle peale sai alati kindel olla. Ta on ise öelnud, et juba siis hakkas ta mõtlema lauluväljaku potentsiaalile. Saareoja läks tööle firmasse, mis korraldas üritusi ning seejärel õppis ülikoolis riigiteadust. Poliitika hakkas teda tol ajal köitma, mis viis ta Keskerakonda, selle juhi nõunikuks ning kahel korral Tallinna volikokku. Magistriõppes majandust õppides tekkisid tal uued huvid, mistõttu ta oma sõnul otsustaski konkureerida lauluväljaku juhiks.