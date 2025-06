Kas keegi mäletab veel, kuidas peaminister Andrus Ansip lubas Eesti viia Euroopa viie rikkaima riigi sekka? Või kui peaminister Kaja Kallas lubas, et maksud ei tõuse? Või kuidas peaminister Kristen Michal kinnitas, et maksutõusud on ajutised ning pärast neid saabub maksurahu, mis tagab Eestile konkurentsivõimelise maksu- ja rahanduskeskkonna? Aga kui kliimaminister Yoko Alender deklareeris, et elektri lõpphind on tulevikus meie kõigi jaoks odavam, mida enam riik subsideerib maksumaksja taskust tuuleenergia tootmist? Meenutamist väärivad nii viimase kolme aasta jooksul rahandus- ja majandusministeeriumit juhtinud ministrite kui ka juhtivametnike poolt kõlanud pidevad lubadused kohe-kohe saabuvast majanduskasvust, mis kõik on olnud valitsuse järjepideva ning pädeva töö tulemus.