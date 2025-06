KAIJA TEEMÄGI Süütundeta puhkus algab juhist

Kellele ei oleks tuttav olukord, kus kauaoodatud puhkus paistab kalendris, aga juht vaatab küsivalt: «Kas sa tõesti lähed praegu puhkusele?» See loob tunde, et võib-olla ei ole õige aeg eemal olla. Kuidas ma siis puhkan, kui… tööd on palju, tähtajad on kukil, kliendid ootavad tellimusi, ettevõttes on toimunud kärped või koondamised.