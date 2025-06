MARILIN SIMCHON Palestiina-meelse liikumise tõeline pale Eestis

Viimase pooleteise aasta jooksul on Eesti linnaruumi ja ülikoolidesse jõudnud plakatid, filmiõhtud, aruteluringid ning sotsiaalmeediakampaaniad, mille keskmes on loosungid nagu «Vaba Palestiina». Esmapilgul paistab tegu olevat rahuliikumisega, mille sihiks on vägivalla lõpetamine, solidaarsus kannatavatega ja kahe riigi lahendus Lähis-Idas. Kuid lähemal vaatlusel ilmneb hoopis teine tegelikkus.

Kui see liikumine Eestis ja mujal Euroopas seisaks tõepoolest selle eest, et anda Gazale tagasi elu, lastele tulevik, taastada elamud, majandus, anda Palestiina rahvale vabadus ja Iisraeli pantvangidele elu ja turvalisus, oleksin mina esimene, kes meeleavaldusele läheks. Kui sihiks oleks loogiline, rahvusvahelisele õigusele tuginev lahendus – kahe rahvusgrupi rahumeelne kooseksisteerimine – oleksin isiklikult nende eestkõneleja. Aga see ei ole see, millega tegeletakse.