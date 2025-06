UNO AINSOO Ansipi memuaaridest: «Mina kivikuningas, sina maamardikas …»

Vanuigi on mulle mõnusaks lugemisvaraks saanud elulooraamatud, mida hulgi avaldatud ja raamatukogudes riiulid täis. Lood kultuuriinimestest on lahe lugemine. Teatri-, kirjanduse- ja kunstimaailmas on ikka ja alati lugemisväärset toimunud. Ja mis peaasi, need mälestusraamatud ei keskendu enesekiitusele, vaid neist saab hea ülevaate ka mäletajate kaasteeliste tegemistest ilma kriitikata ning kultuurielust üldisemalt.