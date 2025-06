MARILIN SIMCHON Eestlane Iisraelis: kostsid sireenid ja saime aru, et midagi hakkab toimuma...

Marilin Simchon on eesti naine, kes abiellus Iisraeli juudiga ja pöördus ka ise judaismi. Fotol on Marilin Jeruusalemmas Nutumüüri ääres, mis on juudi rahva püha paik, sest see on ainus säilinud tugimüür roomlaste ajal purustatud templile.

Foto: Erakogu