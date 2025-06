CLYDE KULL Öine torm Iraani taevas – kas üks episood Iisraelilt või pöördepunkt?

Eksistentsiaalne hirm ja eskalatsiooni loogika

Peaminister Benjamin Netanyahu sõnul oli rünnak «viimane võimalus takistada Iraani tuumarelva omandamist». Lause, mida oleme kuulnud aastakümneid, kuid mis seekord muutus tegevuseks. Nagu ajalugu on õpetanud, siis «ennetavad löögid» piirduvad harva ühe ööga. Iisraeli lööki võib hinnata kahetiselt – kahtlemata on Iraani potentsiaalne tuumarelv Iisraeli jaoks eksistentsiaalseks ohuks, kuid samas ei saa ka välistada, et Iisraeli rünnaku taga – eriti arvestades selle ajastust – oli ka arvestus juhtida kõrvale tähelepanu Gazas toimuvast, kus Netanyahu valitsus on sattunud järjest tugevama rahvusvahelise surve alla.