ERKKI KOORT Venemaa saab Iisraeli–Iraani sõjast kindlasti kasu lõigata

Kui USA tähelepanu läheb Iisraeli kaitsmisele, suunatakse sinna märksa rohkem relvastust ja samuti on seal suur osa maailmameedia tähelepanust. Venemaale on see kasulik. Fotol on Iraani meeleavaldaja USA-vastase plakatiga. 13. juuni 2025.

Foto: Vahid Salemi / AP / Scanpix