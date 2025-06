Jonatan Vseviovi sõnul on küsimus pigem selles, kas Eesti suudab täita seda teisi, suuremaid riike innustavat ja suunavat rolli, mis tormiliste sündmuste keerises tekib. «Kas me oleme piisavalt enesekindlad, et oma häält kasutada?» küsib ta. «Kas me usume iseendasse, kui me seda teeme? Ja kas me jutt on piisavalt veenev, et seda usuksid ka teised?»