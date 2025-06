MARKO MIHKELSON Kas Iraanil jätkub julgust suur sõda vallandada?

Iisraeli informatsiooni kohaselt oli Iraanil tekkinud võimekus valmistada loetud päevadega kuni 15 tuumalõhkepead. Rahvusvahelise tuumaagentuuri (IAEA) andmetel on Iraani tuumaprogrammis toimumas muutused, mida pole märgatud viimase 20 aasta jooksul. Info puudutab uraani rikastamist, mis on vajalik tuumarelva tootmiseks.

Info võimalikust rünnakust hakkas levima 48 tundi tagasi, kui USA hakkas teostama regioonis diplomaatiliste esinduste evakueerimisprogrammi. On raske uskuda, et Iisraeli rünnak tuli USAle täieliku üllatusena. Pigem vastab tõele see, et USA ise oma vahenditega ei osalenud rünnakus, kuid vaikne nõusolek siiski anti.