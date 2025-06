RAINER SAKS USA liitumine Iisraeli rünnakuga tooks kaasa Iraani täieliku hävingu

USA presidendi kõikvõimalikest sõnavõttudest on kõige olulisem avaldus, et Iraan kindlasti ei saa endale tuumarelva. Eile ilmunud Rahvusvahelise Aatomiagentuuri raport tuvastas Iraanipoolsed rikkumised oma varasemate lubaduste täitmisel. Iisrael hindas, et kujunenud on soodne olukord rünnakuks ning saavutas täna öösel alanud õhurünnakutega täielikult ootamatuse efekti.

Esimesed neli rünnakute lainet on hävitanud suure osa Iraani armee juhtivatest ohvitseridest, kaasa arvatud kaitseväe juhataja. Tabatud on mitmeid Iraani tuumaprogrammi rajatisi ning järgnevad rünnakute lained on suunatud peamiselt Iraani ballistiliste rakettide ja õhutõrje vastu. Iraani ametnikud on ka juba kinnitanud, et vähemalt üks tuumaprogrammi rajatis on täielikult hävitatud. Iisraeli poolt hävitatud objektide kohta hakkab lähematel päevadel palju infot ilmuma. Eelmise aasta vastastikused rünnakud näitasid, et Iraani õhukaitse ei tulnud Iisraeli rakettidega toime ning sellest ajast alates on õhukaitsesüsteem olnud nõrgestatud. Ka Venemaalt ei ole tänu Ukraina jõulisele tegevusele õhutõrje süsteeme juurde saadud.