Dmitri Vinnikov, Indrek Roasto Tagasi tulevikku: alalisvoolu tagasitulek energiapöörde ajastul

Laadimisseadme turvalisuse tagamiseks on kõikidel laadijatel sisseehitatud alalisvoolu lekkevoolu tuvastamise süsteem. Samuti on kõigis laadijates rikkevoolukaitse koos kaitseautomaadiga.

Inimkond on viimased 130 aastat kasutanud vahelduvvoolu, mida looduses ei esine. Kunstlikult loodud energiakandjal on palju probleeme, mida on tänapäeval tegelikult võimalik vältida, kirjutavad akadeemik ja TTÜ juhtivteadur Dmitri Vinnikov ning TTÜ vanemlektor Indrek Roasto.