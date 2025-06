KRISTJAN VANASELJA Ülbe valitsus teeb oma tasuta-kampaaniaga meist sõltlased

Eesti maksukoormus kerkib nagu pärmitainas, sest Reformierakonna juhitud valitsused on viimastel aastatel lisanud meile järjest paksemaid riigitrosse. 2024. aastal tõusid käibe- ja tulumaks 22 protsendini ning autoomanikud said uue maksukoorma. Juba mõne nädala pärast hüppab käibemaks 24 protsendini, lisaks kerkivad aktsiisid. Ühe käega võetakse meie taskutest rohkem, teisega jagatakse «tasuta» hüvesid – justkui teaks valitsus meie vajadusi paremini kui me ise.