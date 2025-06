JUHTKIRI Ärge uskuge klantspilte!

Mis meile jääb peale valimiskampaania tolmu hajumist? Lõhkised eelarved, poliitiline kemplus ning ununenud lubadused. Postmehe arvates ei tohi me neid kriitikavabalt uskuda. Meil on olemas palju kindlam poliitikute mõõdupuu – poliitikute varasemad teod!

Iga valimiseelne kampaania toob kaasa lubaduste tulva, mis läheb vastuollu varasemate tegudega või on sõna otseses mõttes ulme. Võtame näiteks automaksu. Näeme, et suure hurraaga kehtestatud maksuga seoses on hakatud rääkima mitmesugustest soodustustest – ikka neile, kelle hääl on valimistel hinnas. Keegi ei meenuta, miks ja kuidas selline maks üleüldse sündis. Olukord meenutab allahindlusi poodides, kus vahetult enne allahindlust on hindu tõstetud.

Teise näitena on Elva vald välja käinud lubaduse rajada uhke siseujula. Hoone 3D-pildid on ilusad ja isegi «Aktuaalne kaamera» käis kohal plaanist lugu tegemas, aga kas projekt on ikka väikese omavalitsuse jaoks jätkusuutlik? Kohalik omavalitsus on rääkinud müstilist juttu ettevõtjatest, kes võiks tulla ning siseujula koos hotelliga valmis ehitada – seda ajal, kui ajalooline hotell Tsentraal raudteejaama vastas on ikka lõpetamata.