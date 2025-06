Tõrvalille tuntakse kindlasti paremini – see tuliroosade särtsakate õitega lill suudab oma kleepuvate vartega kinni püüda sipelgad, kes üritavad ta õiest «tagaukse kaudu» mett varastada. Sarnaselt tõrvalillega on ka käokanni varresõlmed veidi pigised, aga tõrvalille superliimiga see kleep võistelda ei suuda.