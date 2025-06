1948. aastal teatasid kohalikud julgeolekutöötajad perele, et nad on määratud ümberasumisele – see tähendab teist korda küüditamisele –, seekord Kasahstani Koktšetavi oblastisse. Halja proovis 1948. aastal Eestisse tagasi tulla, kuid jäi vahele ja saadeti 1950. aastal uuesti teiste juurde Kasahstani.