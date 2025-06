Pole kahtlust, et Tallinna kõige tuntum isik on tubli linnavaht Vana Toomas, vaskne tuulelipuhoidja raekoja torni kiivril. Meenutagem tuule suunda jälgiva mehikese lugu.

Kindel on see, et aastal 1531 maksis raad Tallinna raekoja tuulelipu alusmuna ja kuju kuldamise eest. Moderniseerimine toimus aastail 1628–1629. Senise nõelterava gooti tornitipu asemele kerkis barokne, paisutustega ning kahe rõduga tornikiiver, mille vorm on püsinud tänini. Tuulelipp kullati uuesti ning tõsteti tippu suurtükkidest lastud vägevate aupaukude saatel.