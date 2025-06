AK KIRJANDUSKOOL Kangro luulepäevik Eesti saatusaastaist

Bernard Kangro koostatuna oli Eestis juba ilmunud Ernst Enno «Valitud värsid» (1937), millele paguluses järgnes väiksem valimik «Kadunud kodu» (1950). Seetõttu on loomulik, et Enno luule jälgi leiab hiljem ka Kangro enese mahukast loomingust ja aastakümneid hiljem saab temast Enno lapselapse Elin Toona toimetaja ja kirjastaja.

Olen miljoneid päevi lamand,​

minu nägu on murenev paas.​

Kuid mu süda iial ei sure,

​minu hing – see on kohisev laas.