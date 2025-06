Peep Jalakas Tollibarjäärid – kas närvide mäng või tõsine risk?

Kõigepealt pean ütlema, et hiljuti USAd külastades ei olnud piiril vaatamata hoiatustele tunda mingit barjääri. Sekeldusteta riiki sisenemiseks piisas passist, internetis taotletud ESTAst ning tuli teada, kus peatun ja mida teen. Kui piiriprotseduuride tõsidus võib olla üle võimendatud, siis teiste tõketega ei pruugi asi nii lihtne olla. Kohapeal sain selgema pildi, kas ja mis tüüpi barjäärid on Ühendriikides tekkinud ja mida see meile tähendab.