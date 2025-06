ERAKONDADE VOX POPULI. Valitsus on leidnud Euroopa Liidu kasutamata vahenditest ligi 85 miljonit eurot, et suunata see teedeehitusse. Miks saab Eestis teid ehitada peamiselt vaid eurorahaga ning mida teha, et aktsiisidega kogutav ja algselt tee-ehituseks mõeldud raha sinna ka jõuaks?