GINTER JA LIINSOO Viimsi vald nihverdab tahtlikult oma kohustustest eemale

Viimsi vald kaasab avalikkust ja omanikke uue üldplaneeringu menetlusse üksnes näivalt, sest sätib avalike arutelude toimumisajad järjepanu nii, et reaalne inimeste osalus oleks minimaalne. Viimsi valla uue üldplaneeringu menetlus on jõudnud järjekordse avaliku aruteluni, mis toimub 13. juunil – pea nädal enne jaanipäeva, reedel, tööpäeva lõpus viietunnise üritusena. Ajastusest võib välja lugeda, et tegu ei ole sisulise kaasamise, vaid formaalsete kohustuste täitmisega, mille tegelik eesmärk on vähendada osalejate arvu ja summutada vastuseis vallavalitsuse planeerimisotsustele.